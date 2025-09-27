СЛАВЉЕ ВАТЕРПОЛИСТА ВОЈВОДИНЕ: Победа на старту Регионалне лиге
27.09.2025.
Ватерполисти Војводине победом су закорачили у нову сезону.
На старту Регионалне лиге Новосађани су били бољи од новобеоградских Вукова на гостовању 15:14 (2:2, 2:5, 5:3, 5:4).
Било је неизвесно у дуелу на баезну „Влахо Бата Орлић“, а тријумфу су се радовали ватерполисти Воше.
Најефикаснији у редовима Новосађана био је Ранђић са пет голова, а пратили су га са по два Марић, Дробњаковић, Брешћански и Лекић, а један су дали Зелић и Блажевић.