СЛАВЉЕ ВАТЕРПОЛИСТА ВОЈВОДИНЕ: Победа на старту Регионалне лиге

27.09.2025. 21:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Pixabay

Ватерполисти Војводине победом су закорачили у нову сезону.

На старту Регионалне лиге Новосађани су били бољи од новобеоградских Вукова на гостовању 15:14 (2:2, 2:5, 5:3, 5:4). 

Било је неизвесно у дуелу на баезну „Влахо Бата Орлић“, а тријумфу су се радовали ватерполисти Воше. 

Најефикаснији у редовима Новосађана био је Ранђић са пет голова, а пратили су га са по два Марић, Дробњаковић, Брешћански и Лекић, а један су дали Зелић и Блажевић. 

вк војводина Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
