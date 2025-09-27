НЕМА ГОРЕГ У СПОРТУ... Благојевић након тријумфа у Зајечару: Биће и музике вероватно
27.09.2025. 21:38 21:40
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић рекао је после победе над ОФК Београдом (2:0) да је његова екипа контролисала игру и захвалио се навијачима на подршци.
– Нема горег у спорту него кад путујете далеко, а изгубите утакмицу. Ми смо то избегли, биће и музике вероватно. Доста добро је било, контролисали смо игру. Знали смо из којих ситуацију су опасни, тако су и претили, имају озбиљан квалитет. Сигурно ће бити у врху табеле. Хвала навијачима колико подржавају ове момке, нама то много значи – рекао је после утакмице Благојевић за ТВ Арена Спорт.