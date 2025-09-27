У ОКВИРУ „ДАНА СРПСКЕ У СРБИЈИ“ Хор „Врапчићи“ из Бања Луке одушевио Нови Сад
Дечији хор „Врапчићи“ из Бања Луке наступио је 27. септембра у Градској концертној дворани у Новом Саду, представивши публици програм „Јесења соната“.
Наступ је организован у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“, која се од 23. до 30. септембра одржава у више градова Србије, са циљем јачања културних и духовних веза између Републике Српске и Србије.
Програм манифестације обухватио је и позоришну представу „Немам да платим и нећу да платим“ Студентског позоришта Пале, која је изведена 26. септембра у Културном центру града, чиме је настављена културна размена и уметничка сарадња између Србије и Републике Српске.
Свечаном концерту присуствовала је и чланица Градског већа за културу, Маја Черемиџић Шаиновић, која је истакла значај неговања културних вредности од најранијег узраста и важност сарадње и повезаности између Новог Сада и Бања Луке.