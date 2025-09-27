ПРОФЕСИОНАЛЦИ СМО, БИЋЕМО СПРЕМНИ: Милојевић пред дуел с Радничким на Маракани
Фудбалери Црвене звезде ће у недељу од 19 часова на стадиону "Рајко Митић" угостити крагујевачки Раднички у 10. колу Суперлиге Србије.
– Мислим да се Раднички доста стабилизовао доласком новог тренера. Они су и под командом Феђе Дудића играли јако добро, правили су јако добре резултате. Међутим, сигурно доласком Луковића, сведоци смо да последњих четири, пет утакмица играју јако добро, да су се стабилизовали. Једна опасна екипа, добра. Тако да, има доста добрих играча који су остали још од прошле године, јаки су као колектив – рекао је за клупски сајт шеф стручног штаба Звезде Владан Милојевић.
Раднички из Крагујевца сада са клупе предводи Александар Луковић.
– Луковића знам, један млад, амбициозан тренер, који је имао и добру играчку каријеру, играо је у добрим клубовима. Изузетно ми је драго увек када се бивши играчи определе да крену за тренерским позивом. Мислим да је то Србији потребно и верујем да ће Луковић у будућности бити јако добар тренер.
У суботу након тренинга Милојевић ће знати који играчи ће почети утакмицу.
– Ми смо ушли у серију играња недеља, четвртак, на свака четири дана, тако да поред опоравка имаћемо утакмице, што у првенству, што у Лиги Европе. Професионалци смо, бићемо спремни, видећемо у суботу после тренинга за који ћемо се састав сутра определити.
Крунић је у завршној фази опоравка од повреде.
– Мислим да смо у завршној фази његовог опоравка. Данас или сутра треба да уради контролни преглед и после тога ћемо знати више – закључио је Владан Милојевић.