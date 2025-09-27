(ВИДЕО) МУРИНЕН СТИГАО У БЕОГРАД: Од пете године ми је сан да играм у Србији
Ново појачање Кошаркашког клуба Партизан Мика Муринен стигао је у Београд.
Као бомба је одјекнула вест у петак да ће „чудо од детета“ из Финске појачати црно-беле.
Управо је с националним тимом елиминисао Србију на недавно одржаном Евробаскету.
– Осећам се јако добро, јер је откако сам имао пет година мој сан био да играм у Србији и у Евролиги. Зато се осећам сјајно. Гледао сам неколико утакмица српских клубова, па знам да је кошаркашка култура овде сјајна и то ми се свиђа – рекао је Муринен.
Поменуо је и Жељка Обрадовића.
– Партизан има одличног тренера, добре играче, ово је најбоља прилика за мене у овом моменту. А, Евролига има више тога да ми понуди него Колеџ. Веома сам узбуђен што ћу играти пред нашим навијачима – каже Мика.