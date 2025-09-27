few clouds
(ВИДЕО) МУРИНЕН СТИГАО У БЕОГРАД: Од пете године ми је сан да играм у Србији

27.09.2025. 19:11 19:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
спорт
Фото: КК Партизан

Ново појачање Кошаркашког клуба Партизан Мика Муринен стигао је у Београд.

Као бомба је одјекнула вест у петак да ће „чудо од детета“ из Финске појачати црно-беле. 

Управо је с националним тимом елиминисао Србију на недавно одржаном Евробаскету.  

Осећам се јако добро, јер је откако сам имао пет година мој сан био да играм у Србији и у Евролиги. Зато се осећам сјајно. Гледао сам неколико утакмица српских клубова, па знам да је кошаркашка култура овде сјајна и то ми се свиђа рекао је Муринен.

Поменуо је и Жељка Обрадовића.

Партизан има одличног тренера, добре играче, ово је најбоља прилика за мене у овом моменту. А, Евролига има више тога да ми понуди него Колеџ. Веома сам узбуђен што ћу играти пред нашим навијачима каже Мика.

 

кк партизан кошарка
Спорт Кошарка
