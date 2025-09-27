РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ УСПЕШНИЈИ ОД ЈУГОВИЋА У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ: Додић све бољи и бољи
Без много неизвесности рукометаши Војводине савладали су каћки Југовић са 36:27 у трећем колу Аркус лиге.
У уводних десет минута виђена је равноправна борба, уз то да је Југовић дужим нападима замарао ривала, чекао да се отвори простор и пре претње пасивног постизао голове, док су домаћи покушавали да играју брже чему у прилог говоре два гола левог крила Бојана Рађеновића и пет десног Вукашина Воркапића. Крилима се прикључио средњи бек Стефан Додић, па је Воша константно имала два или више голова предности средином првог дела. Стигли су „каћки-тићи“ домаћина са неколико ефектних напада и уз фластер Милоша Грозданића над Стефаном Додићем. Новосадски тим је ипак с предношћу отишао на одмор.
АРКУС лига 3. коло
Мушкарци
Војводина – Југовић 36:27
Шамот – Динамо 33:36
Дубочица – Црвена звезда 33:23
Партизан – Кикинда 36:29
Бековски тандем српског вицешампиона Додић – Еномото заслужан је за пет голова предности на истеку 40. минута (25:20). Црвено-бели су постепено правили већу разлику и мирно привели сусрет крају. За Југовић је у 51. минуту дебитивао осамнаестогодишњи Михаило Јоргић који је свакако залог за будућност Каћана.
Црвено-беле успешне
Рукометашице Војводине савладале су Млади радник са 30:21 у другом колу Б Суперлиге. Прво полувреме протекло је у егалу и гошће из Новог Сада никако нису могле да сломе отпор жилавих рукометашица Младог радника. Пред крај првог дела гошће су „дале гас“ и стекле предност, али је пред одлучујућих 30 минута било 13:13. Преузеле су гошће иницијативу у наставку и уписале другу победу у првенству. У трећем колу Б Суперлиге Воша дочекује Јуниор у суботу од 18.30 сати у СЦ Слана бара.
Дуел у СЦ Слана бара је с трибина пратио селектор Србије Раул Гонзалес.
Војводина – Југовић 36:27 (18:16)
НОВИ САД: СЦ Слана бара, гледалаца: 300. Судије: Мандић и Ковачић. Седмерци: Војводина 6 (6), Југовић 4 (4). Искључења: Војводина 6, Југовић 4 минута.
ВОЈВОДИНА: Салдатенко (6 одбрана), Диздар (3 одбране), Мл. Драшко 2, Воркапић 6 (2), Милић 1 (1), Милета 3 (1), Да Силва, Пушица, Чабрило 1, Рађеновић 3, Срдановић 6 (2), Николић 1, Еномото 4, Предовић 2, Додић 7, Јовановић,
ЈУГОВИЋ: Ма. Драшко (5 одбрана), Арсенић (4 одбране), Драгољевић 2, Рудић 2, Јоргић 1, Медурић 1, Јошић 2, Ал. Скубан 1, Нинков, Ан. Скубан, Куртеш 5, Маријанац 4, Терзић 1, Јаћимовски 1, Грозданић 5 (4), А. Томић 2.