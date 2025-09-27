БЕЧЕЈЦИ ЗАСЛУЖЕНО ПОБЕДИЛИ ЗМАЈЕВЧАНЕ: Јанковић се вратио голом
Заслужено су фудбалери ОФК Бечеј победили Змајевчане, али су тешко дошли до три бода.
Не толико због добре игре гостију, него више због тога што су промашили своје прилике. На крају, одлучио је повратник у тим Стефан Јанковић, који је реализовао најстрожу казну и постигао свој шести гол у актуелној сезони.
Пре тога је у 75. минуту, управо Јанковић, проиграо Миловојевића, овај одлично центрирао из пуног трка са леве стране, а код друге стативе Божичић је главом упутио лопту ка голу, Лазић је играо руком и судија Кузмановић се није двоумио да покаже на белу тачку.
Кад су голови у питању, први су се радовали Бечејци, јер је Дабижљевић у 32. минуту материјализовао успешну акцију саиграча. Када су сви очекивали да ће се на одмор отићи минималним вођством домаћина, Мијаиловић је непрописно стартовао испред саме ивице свог казненог простора, а Кобиларов је мајсторским шутем из слободног ударца искоса са леве стране погодио супротан угао немоћног Милованова.
Било је прилика и на једној и на другој страин. Више пред голом гостију. Повратник после повреде Јанковић је већ у 25. секунди могао да се упише у листу стрелаца, али је његов шут одбранио Антовић. Михајловић је, после центаршута Јанковића са десне стране, у 27. минуту за мало био кратак да лопту упути у мрежу, а само минут касније Јанковић је, после соло продора, упослио Дабижљевића, који није успео да материјализује изгледну прилику, а у 36. минуту Кнежевић је са гол линије свог гола избацио лопту у поље. Нападач гостију Вујошевић је минут после изједначења био у идеалној прилици, али је шутирао крај гола.
Исти играч је у 52. минуту избио сам пред гол домаћина, али је Милованов истрчао и сачувао своју мрежу. Јанковић је могао и из игре да се упише у листу стрелаца, али је у 61. минуту после контре желео да проигра Ђекића, који је био за мало кратак да лопту скрене у мрежу, а у 78. минуту је после новог контранапада Јанковић шутирао крај гола.
ОФК Бечеј 1918 – Обилић 2:1 (1:1)
Бечеј: Градски стадион крај Тисе. Гледалаца: 150. Судија; Немања Кузмановић (Кула) 7. Стрелци: Дабижљевић у 32. и Јанковић (казнени ударац) у 75. минуту за ОФК Бечеј 1918, а Кобиларев у 41. минуту за Обилић. Жути картони Мијаиловић, Ђекић, Дабижљевић, Сладић (ОФК Бечеј 1918), Вујошевић, Јокић, Лазић, Кобиаров, Узелац, Ковџан (Обилић).
ОФК Бечеј 1918: Милованов 7, Мијаиловић 6(од 55. Божичић 6,5, од 88. Војиновић -), Ј. Ћук 7 (од 89. Сладић -), Перић 6, Миливојевић 6,5, Марковић 6,5, Дабижљевић 7,5, Ђекић 7, Михајловић 6,5 (од 67. Копре -), Татић 6, Јанковић 8 (од 89. Ковачев -).
Обилић: Антовић 6,5, Ковџан 6 (од 83. Квргић -), Илић 6, Кнежевић 6,5, Лазић 6 (од 88. Рикало -), Шћепановић 6, Узелац 6, Кобиларов 7 (од 88. Недић -), Јокић 6, Вујошевић 6, Баришић 6 (од 46. Алексић 6).