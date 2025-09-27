БЕЧЕЈЦИ ЗАСЛУЖЕНО ПОБЕДИЛИ ЗМАЈЕВЧАНЕ: Јанковић се вратио голом

Не толико због добре игре гостију, него више због тога што су промашили своје прилике. На крају, одлучио је повратник у тим Стефан Јанковић, који је реализовао најстрожу казну и постигао свој шести гол у актуелној сезони.

Пре тога је у 75. минуту, управо Јанковић, проиграо Миловојевића, овај одлично центрирао из пуног трка са леве стране, а код друге стативе Божичић је главом упутио лопту ка голу, Лазић је играо руком и судија Кузмановић се није двоумио да покаже на белу тачку.

Кад су голови у питању, први су се радовали Бечејци, јер је Дабижљевић у 32. минуту материјализовао успешну акцију саиграча. Када су сви очекивали да ће се на одмор отићи минималним вођством домаћина, Мијаиловић је непрописно стартовао испред саме ивице свог казненог простора, а Кобиларов је мајсторским шутем из слободног ударца искоса са леве стране погодио супротан угао немоћног Милованова.

Било је прилика и на једној и на другој страин. Више пред голом гостију. Повратник после повреде Јанковић је већ у 25. секунди могао да се упише у листу стрелаца, али је његов шут одбранио Антовић. Михајловић је, после центаршута Јанковића са десне стране, у 27. минуту за мало био кратак да лопту упути у мрежу, а само минут касније Јанковић је, после соло продора, упослио Дабижљевића, који није успео да материјализује изгледну прилику, а у 36. минуту Кнежевић је са гол линије свог гола избацио лопту у поље. Нападач гостију Вујошевић је минут после изједначења био у идеалној прилици, али је шутирао крај гола.

Исти играч је у 52. минуту избио сам пред гол домаћина, али је Милованов истрчао и сачувао своју мрежу. Јанковић је могао и из игре да се упише у листу стрелаца, али је у 61. минуту после контре желео да проигра Ђекића, који је био за мало кратак да лопту скрене у мрежу, а у 78. минуту је после новог контранапада Јанковић шутирао крај гола.

ОФК Бечеј 1918 – Обилић 2:1 (1:1)

Бечеј: Градски стадион крај Тисе. Гледалаца: 150. Судија; Немања Кузмановић (Кула) 7. Стрелци: Дабижљевић у 32. и Јанковић (казнени ударац) у 75. минуту за ОФК Бечеј 1918, а Кобиларев у 41. минуту за Обилић. Жути картони Мијаиловић, Ђекић, Дабижљевић, Сладић (ОФК Бечеј 1918), Вујошевић, Јокић, Лазић, Кобиаров, Узелац, Ковџан (Обилић).

ОФК Бечеј 1918: Милованов 7, Мијаиловић 6(од 55. Божичић 6,5, од 88. Војиновић -), Ј. Ћук 7 (од 89. Сладић -), Перић 6, Миливојевић 6,5, Марковић 6,5, Дабижљевић 7,5, Ђекић 7, Михајловић 6,5 (од 67. Копре -), Татић 6, Јанковић 8 (од 89. Ковачев -).

Обилић: Антовић 6,5, Ковџан 6 (од 83. Квргић -), Илић 6, Кнежевић 6,5, Лазић 6 (од 88. Рикало -), Шћепановић 6, Узелац 6, Кобиларов 7 (од 88. Недић -), Јокић 6, Вујошевић 6, Баришић 6 (од 46. Алексић 6).