БЕЧЕЈЦИ ИЗ ДЕРБИЈА У ДЕРБИ: Повреде кваре планове

10.09.2025. 13:20 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Власта Јанков
STRELAC PET GOLOVA - Napadač Bečejaca Stefan Janković (11)
Фото: Нападач Бечејаца Стефан Јанковић (11), фото: В. Јанков    

Нерешеним резултатом (2:2) у Кули у Војвођанској лиги Север задовољни су у редовима Бечејаца, али повреде им кваре планове.

Хасичић је већ у шестом минуту био замењен због повреде, а исто се догодило иБожичићу у 22. минуту, па се на обојицу не рачуна у суботу на важној утакмиц ипротив Тисе из Адорјана.

-То нам ремети планове и отежава посао. Иначе,задовољни смо урађеним у микро циклусу од четири утакмице. Три пута смо гостовали, а на конту имамо седам бодова. Сасвим друга прича у односу напролећну полусезону. Све у клубу насрадује што је тако изадовољство би било веће ако би и у суботу славили пртив неугодне Тисе. Наравно, то можемо да остваримо, али под условом да играчи који истрче на терен пруже максимум залагања и дисциплине у игри, вели тренер Бечејаца Лазар Дабижљевић, а о утакмици у Кули додаје. Била су то два потпуно различита полувремена. Прво за заборав, јер су нам се повредила дваиграча и примили смо два гола од којих други у надокнади времена. У другом полувремену је била сасвим друга прича. Оштро прекорени у свлачионици због игре у првом полувремену, заиграли судалеко ангажованије у наставку. Плод такве игре је казнени ударац за нас, пошто је Ђекић с леђа оборен у шеснаестерцу домаћина. Сигуран егзекутор био је Јанковић, који се потом нашао у ситуацији да постигне идруги гол, али је голман Дринчић сачувао своју мрежу. Имали су и Куљани три изгледне прилике, али, се истакао нашголман Милованов, да би у самом финишу утакмице продор и центаршут Михајловића материјализовао Копре за коначних 2:2.

Занимљивост је да су исти ривали играли “генералку” пред нову сезону крај Тисе и да је завршена истим резултатом. И тада су Куљани прво полувреме завршили са 2:0, а један од стрелаца био је некадашњи играч Бечеја Братислав Јелић, а коначан резултат поставио је Никола Копре у самом финишу утакмице. Имајући све то у виду, у кратком временском интервалу две, готово, идентичне утакмице истих ривала. 

Бечејце радује иголгетерска серија Стефана Јанковића. На свакој од минуле четири утакмице уписао се у листу стрелаца и на његовом голгетерском конту се налази већ пет погодака. Такав стрелац је недостајао клубу са Тисе. Задовољство је утолико веће што је поникао у редовима Бечеја, а искуство је стекао каљењем у суседном Бачком Градишту.

 В. Јанков      

