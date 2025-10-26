light rain
10°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУТИНСКА ПОБЕДА ПАРТИЗАНА: Црно-бели славили над Чачанима пред дерби у Дубаију

26.10.2025. 22:54 22:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Партизана рутински су савладали чачански Борац 85:74 (28:20, 20:16, 20:15, 17:23) у 4. колу АБА лиге.

Црно-бели су пред својом публиком у Београду уписали четврти тријумф у Регионалном такмичењу задржавши максималан скор и корак са Дубаијем, који једини у групи А има исти скор. 

Борац је, с друге стране, уписао други пораз и последњи је на табели. 

Партизан су до победе предводили Вашингтон са 15 поена, један мање уписао је Покушевски, а Осетковски је дао 13. 

У Борцу је најефикаснији био Николић са 18 поена, Ћурчић је дао 15, а по 10 Радовић и Јошило. 

Црно-бели су се загрејали за следећи сусрет, дебри против Дубаија у гостима, а Чачани ће дочекати ФМП.  

Пласман обезедио Sofascore
кк партизан АБА лига
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај