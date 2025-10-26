РУТИНСКА ПОБЕДА ПАРТИЗАНА: Црно-бели славили над Чачанима пред дерби у Дубаију
Кошаркаши Партизана рутински су савладали чачански Борац 85:74 (28:20, 20:16, 20:15, 17:23) у 4. колу АБА лиге.
Црно-бели су пред својом публиком у Београду уписали четврти тријумф у Регионалном такмичењу задржавши максималан скор и корак са Дубаијем, који једини у групи А има исти скор.
Борац је, с друге стране, уписао други пораз и последњи је на табели.
Партизан су до победе предводили Вашингтон са 15 поена, један мање уписао је Покушевски, а Осетковски је дао 13.
У Борцу је најефикаснији био Николић са 18 поена, Ћурчић је дао 15, а по 10 Радовић и Јошило.
Црно-бели су се загрејали за следећи сусрет, дебри против Дубаија у гостима, а Чачани ће дочекати ФМП.
