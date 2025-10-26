heavy intensity rain
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ Стваралачки чин професора пред очима ђака

26.10.2025. 09:22 09:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
karlovci
Фото: Бела Бенишек

Велика имена домаће ликовне сцене - Емил Сфера, Маја Ердељанин, Јанош Тарко, Снежана Мандић, Диле Ђурагић, Бела Бенишек, Јелена Тишма, Драгољуб Павлов, Владислав Шешлија, Томица Радуловић, Јована Поповић Бенишек, те историчарка Ангелина Родић и ликовни критичар Лука Салапура, учесници су овогодишње традиционалне ликовне колоније у Карловачкој гимназији, која се приређује уочи Дана школе, 1. новембра. 

По замисли организаторке, професорке ликовног у Карловачкој гимназији Јоване Поповић Бенишек, последњих неколико година, сликарима се у раду придружују и ђаци најстарије српске гимназије, као и других школа, па је тако било и јуче. Мастер клас одржао је сликар Емил Сфера, што је по мишљењу Јоване Поповић Бенишек, била јединствена прилика да деца на делу виде како настаје једно уметничко дело.

– Полазећи од тога да ова колонија треба да има и едукативни карактер с обзиром на то да се организује у Карловачкој гимназији, од пре неколико година она има и такав карактер – каже Јована Поповић Бенишек.- Ове године у програм колоније уврштена је трибина „Од ђака до научењака“ која је пружила могућност ђацима да од ликовних уметника али и од историчарке Ангелине Родић и ликовног критичара Луке Салапуре, сазнају све што их интересује и тиче се уметности, почев од сликарских техника до цена.

карловци
Фото: Бела Бенишек

Владислав Шешлија, један од учесника колоније, сматра да је то најлепши облик сарадње деце и сликара, ликовњака, јер на живом примеру виде како се одвија стваралачки процес. 

 Већина нас учесника смо професори у школама и углавном с ђацима радимо тако што им поставимо задатак, али они не виде како ми стварамо, зато ми је идеја да им се то овде омогући, најдража. Мислим да деца најлакше нешто прихватају када је динамично, није уштогљено, свакидашње. И то овој деци која са нама раде може јако да помогне да се пробуде. Имам утисак да смо због дугогодишњег стања у просвети и друштву успавали, и мало се бавимо њиховим напредовањем. Ово је један од начина како то може да се мења – каже Владислав Шешлија. 

У практичном делу колоније учесници су стварали дела која ће бити изложена током новембра у њеном галеријском простору. 

 З. Мл.

ликовна радионица ликовна колонија сремски карловци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
