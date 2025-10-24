ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ИНВЕСТИРА 51 МИЛИОН ДИНАРА У БОГОСЛОВИЈУ Гојковић: Реконструкција интерната и нова туристичка понуда у Сремским Карловцима
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић посетила је данас Богословију Светог Арсенија у Сремским Карловцима и том приликом уручила уговор о финансирању пројекта реконструкције, санације и адаптације зграде ђачког интерната у вредности од 51 милион динара.
Реч је о значајном пројекту који ће омогућити потпуну модернизацију смештајних капацитета за ученике Богословије током школске године, као и стварање услова да се простор током летњих месеци користи за туристичке потребе и програме који промовишу културно и духовно наслеђе Сремских Карловаца.
„Овим уговором определили смо значајна средства за рад Богословије и развој верског туризма. Богословија је припремила изузетно добар пројекат усмерен на проширење и уређење просторних капацитета овог објекта“, изјавила је председница Гојковић.
Према њеним речима, зграда Богословије ће добити нову намену – пружање смештаја туристима који желе да уживају у потенцијалима верског туризма које покрајина Војводина несумњиво поседује — како у православним, тако и у верским објектима других конфесија.
Гојковићева је изјавила да Покрајински секретаријат за туризам пружа снажну подршку развоју овог вида туризма који је у многим европским земљама препознат као нов и привлачан облик туристичке понуде који окупља велики број посетилаца.
„Ово је, после 1907. године прва озбиљна и велика подршка и помоћ која ће значити не само за верски туризам, него управо и за живот и рад Богословије уопште“, изјавио је ректор Јован Милановић и истакао да је Покрајинска влада препознала значај духовности, културе и историје Сремских Карловца и Карловачке богословије.
Догађају су присуствовали и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић и председник Општине Сремски Карловци Дражен Ђурђић.