(ФОТО) ПРОКЛИЗАО АУТОБУС ГСП-А НА ПУТУ ЗА ВРДНИК Избегнута велика несрећа
24.10.2025. 14:40 14:44
Једна ствар на путу управо је могла да кошта животе путнике у приградском аутобусу из Новог Сада, а то је - клизав коловоз. Наиме, како јавља 192.рс, приградски аутобус ЈГСП Нови Сад на линији 86 смер Врдник-Нови Сад, проклизао је на путу и препречио се по целом клизавом коловозу.
Призор је застрашујући.
На сву срећу, није дошло до теже незгоде. Саобраћај је тренутно у прекиду на овом делу пута. Нема повређених лица.
Претпоставља се да је узрок неприлагођена брзина и мокар коловоз.
Извор: Телеграф