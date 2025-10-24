overcast clouds
16°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПРОКЛИЗАО АУТОБУС ГСП-А НА ПУТУ ЗА ВРДНИК Избегнута велика несрећа

24.10.2025. 14:40 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
najnovija
Фото: Дневник

Једна ствар на путу управо је могла да кошта животе путнике у приградском аутобусу из Новог Сада, а то је - клизав коловоз. Наиме, како јавља 192.рс, приградски аутобус ЈГСП Нови Сад на линији 86 смер Врдник-Нови Сад, проклизао је на путу и препречио се по целом клизавом коловозу.

Призор је застрашујући.

На сву срећу, није дошло до теже незгоде. Саобраћај је тренутно у прекиду на овом делу пута. Нема повређених лица.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Претпоставља се да је узрок неприлагођена брзина и мокар коловоз.

Извор: Телеграф

ГСП саобраћајна незгода врдник иришки венац
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај