СРБИЈА ПОСТАЈЕ ЛИДЕР У ПРИМЕНИ НАСАВРЕМЕНИЈИХ ТЕХНОЛОГИЈА Месаровић: Отварање фабрике у Старој Пазови показује да смо поуздан партнер водећим светским компанијама

Отварањем још једне фабрике у Старој Позаови Србија показује, како је рекла потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић, да постаје лидер у примени најсавременијих технологија и поуздан партнер водећим светским компанијама.

-Председник Србије Александар Вучић отворио је у Старој Пазови нову фабрику немачке компаније ,,Milbauer”, за производњу биометријских докумената уз примену вештачке интелигенције која ће запослити више од 150 људи, а вредност инвестиције је 29,4 милиона евра. Ова инвестиција показује да Србија, захваљујући визији председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем и стабилној економији коју смо изградили, постаје лидер у примени најсавременијих технологија и поуздан партнер водећим светским компанијама - рекла је Месаровић.

