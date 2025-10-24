СПЕКТАКУЛАРНО ПОЈАЧАЊЕ ЦРНО-БЕЛИХ: НБА играч пред вратима „Парног ваљка“
У Кошаркашки клуб Партизан могло би ускоро да стигне НБА појачање.
Партизан је близу договора са Камероном Пејном, тврди познати ЕСПН "инсајдер" Марк Штајн.
– Партизан из Београда озбиљно заинтересован за искусног бека Кема Пејна. Пејн је прошао тренинг камп са Индијаном, а сада је најновије познато НБА име које се доводи у везу са клубом из Евролиге и то након повреде Карлика Џоунса, плејмејкера Партизана – написао је Штајн на мрежи „X“.
Пејн је био 14. пик прве рунде НБА драфта 2015. године, када га је изабрао Оклахома Сити Тандер. Каријеру је градио кроз седам НБА тимова, а последњи ангажман имао је у Њујорк Никсима, где је прошле сезоне бележио 6,9 поена и 2,8 асистенција на 72 утакмице.
Највећи траг оставио је у Финикс Сансима, где је био резервни плејмејкер током похода на НБА финале 2021. године, када су Санси изгубили од Милвокија.