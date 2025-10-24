moderate rain
10°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СПЕКТАКУЛАРНО ПОЈАЧАЊЕ ЦРНО-БЕЛИХ: НБА играч пред вратима „Парног ваљка“

24.10.2025. 21:17 21:19
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/NBA

У Кошаркашки клуб Партизан могло би ускоро да стигне НБА појачање.

Партизан је близу договора са Камероном Пејном, тврди познати ЕСПН "инсајдер" Марк Штајн.

Партизан из Београда озбиљно заинтересован за искусног бека Кема ПејнаПејн је прошао тренинг камп са Индијаном, а сада је најновије познато НБА име које се доводи у везу са клубом из Евролиге и то након повреде Карлика Џоунса, плејмејкера Партизана написао је Штајн на мрежи „X“.

Пејн је био 14. пик прве рунде НБА драфта 2015. године, када га је изабрао Оклахома Сити Тандер. Каријеру је градио кроз седам НБА тимова, а последњи ангажман имао је у Њујорк Никсима, где је прошле сезоне бележио 6,9 поена и 2,8 асистенција на 72 утакмице.

Највећи траг оставио је у Финикс Сансима, где је био резервни плејмејкер током похода на НБА финале 2021. године, када су Санси изгубили од Милвокија.

 

Спорт клуб

кк партизан нба
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај