ДЕБАКЛ КОШАРКАША ПАРТИЗАНА Париз очитао лекцију "ваљку"
Кошаркаши Партизана убедљиво су изгубили од Париза 101:83 на свом паркету у 6. колу Евролиге и сада су на скору од 3-3, док је француска екипа на 4-2.
У одсуству јединог правог плејмејкера, јасно је било да ће Париз то искористити и агресивно нападати Партизан у преносу лопте. Није помогло ни то што црно-бели у једном тренутку нису имали ни секундарног организатора игре, пошто је Жељко Обрадовић одлучио да после само два минута изведе Дјуејна Вашингтона из игре. Иако га је вратио нешто касније, осетило се да то није то, а гости су обилато користили несигурност код Београђана и повели 17:10, када је Надир Хифи погодио карактеристичан шут. Играло се у ритму Париза и то никако није одговарало „парном ваљку“.
Лошу одбрану играо је Партизан, о чему сведочи и то да је први фаул направљен тек два минута пре краја и то је била несportsка лична баш на Хифију. Да није било Вашингтона и његове три тројке заредом, лоше би се писало домаћима, који су захваљујући америчком беку поравнали на 26:26.
Друга четвртина донела је прилагођавања Обрадовића. Аријан Лакић преузео је Хифија и одмах се видео резултат. Подигао је Лакић ниво одбране црно-белих, поентирао из офанзивног скока, изнуђивао фаулове у нападу и донео Партизану 33:28. Није, ипак, издржао домаћин да до краја полувремена одржи тај ниво, па је Париз пред одлазак на велики одмор водио 48:46.
И уместо да уследи одређени одговор црно-белих, бројне изгубљене лопте обележиле су трећи квартал код домаћих. У таквим околностима, Париз је намирисао рањивост и преко инспирисаних Јакубе Уатара и Џастина Робинсона повео 11 разлике (60:49).
Није после било повратка за "парни ваљак".
Најзаслужнији за победу Париза били су Надир Хифи са 21 поеном, док је црно-беле предводио Браун са 27.
В. М. П.