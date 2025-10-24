СУБОТИЧАНИ СРУШИЛИ ЦРНО-БЕЛЕ У ТАЈ-БРЕЈКУ: Велика победа Спартака на почетку првенства
Одбојкаши Спартака из Суботице победом над Партизаном 3:2 (25:23, 21:25, 21:25, 25:16, 15:9) почели су сезону у Суперлиги Србије.
Важила је ова утакмица пред сам почетак за један од дербија кола, пошто се очекује да оба тима ове сезоне буду конкурентна за сам врх табеле. А сами протагонисти меча су у потпуности оправдали епитет дерби утакмице, пошто је на терену виђена истинска борба за сваку лопту и сваки поен.
На крају, победник је могла да буде само једна екипа, а то је овог пута био нешто концентрисанији и истрајнији тим Александра Митровића.
„Голубови“ су до тријумфа у гостима дошли у дуелу пуном преокрета у ком се све решавало у тај-брејку. Суботичани су повели 1:0, али су домаћи преокренули на 2:1, да би потом Спартак преузео контролу и убедљиво добио преостала два сета.
До тријумфа су „голубове“ водили Лазар Стевић са 15 поена, Флауердеј је уписао један мање, а Јакуб Зиобровски 11.
У Партизану је најефикаснији био Бранко Копитић, који је прешао из Војводине, са 27 поена. Стефан Ранковић је имао 13, а Игњат Допуђ 11.
Спартак у наредном колу гостује Јединству у Старој Пазови, док ће Партизан пут Великог Градишта на мегдан ВГСК.
Повода за радост имао је и други вечити ривал. Црвена звезда је на премијери сезоне угостила Млади радник из Пожаревца. Иако су гости повели на овом сусрет, изабраници Ивице Јевтића били су силно мотивисани да на свом терену сезону отворе на тријумфалана начин. То им је на крају и пошло за руком, пошто је Звезда најпре стигла до изједначења, да би у наредна два сета оправдала улогу фаворита - 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:20).