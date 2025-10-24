light rain
СВЕЧАНО У СРЕМУ

Тамбураши, изложбе, гала концерти, представе ПОЧЕЛА ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА У РУМИ: Четири манифестације за четири деценије

24.10.2025. 19:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
срем
Фото: Dnevnik

Кровна манифестација "Година јубилеја" у Руми почела је вечерас изложбом поводом 25 година Румског ликовног салона у централном холу Културног центра "Брана Црнчевић", који иначе обележава четири деценије.

Око 30 радова 16 сликара из општине Рума изложено је на паноима и приказују разне мотиве и технике којима се уметници служе.
 

У оквиру "Године јубилеја" одржаће се и 30. Фестивал тамбурашких оркестара (25. и 26. октобар, од 19 часова), као и концерт поводом 15 година "Чаја у осам" (2. новембар, од 20 часова). 
 

Међутим, до понедељка, 3. новембра, у оквиру Културног центра биће бројни културно-уметнички програми, концерти, представе и занимације за најмлађе. 
 

Већина програма је бесплатна, осим представе Звездаре театар (29. октобар од 20 часова, 1.200 динара) и гала концерта опере Народног позоришта из Београда (31. октобар, 20 часова, 1.000 динара).
Текст и фото: Л. Радловачки
 

рума јубилеј манифестација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
