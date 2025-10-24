НАЈБОЉИ ОСНОВЦИ НА КРФУ Деца видела важна места српске историје
Најбољи ученици из свих новосадских основних школа, њих 50, борави на Крфу у оквиру едукативног студијског путовања за шта је Град Нови Сад ове године обезбедио три милиона динара.
Најбољи ђаци су на Крфу првог дана примљени у свечаној сали Сан Ђакомо, а дочекао их је Спирос Халикиопоулос заменик градоначелника Града Крфа. После срдачне добродошлице ученици су отпевали песме које обележавају време боравка српске војске на острву и једну грчку композицију.
Посетили су и Музичку школу „Крф“ где је у њихову част приређен концерт после којег су се дружили са грчким ђацима. Други дан на распореду је била посета музеју „Српска кућа“ где је приређено предавање кустоса Љубомира Сарамандића. Новосадски основци су били на острву Видо, обишли су Маузолеј костурницу и одали почаст јунацима полагањем венаца на пучини, на месту које је познато као „Плава гробница“ уз хорско певање државне химне и песме „Тамо далеко“.
Данас настављају своје путовање и са острва Крф одлазе на Метеоре, а студијску екскурзију завршавају посетом Српском војничком гробљу на Зејтинлику у граду Солуну.
Едукативно студијско путовање реализује се у оквиру градског Програма за виши квалитет образовања који је за четири године обухватио 188 ученика новосадских основних школа, и у те сврхе је из буџета Града издвојено око 10 милиона динара.