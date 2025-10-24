light rain
(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ ВОШИНУ ГОЛЕАДУ: Овако су Новосађани декласирали Напредак

24.10.2025. 18:47 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Фудбалери Војводине победили су Напредак у Крушевцу резултатом 4:1 у 13. колу Суперлиге Србије.

Новосађани су у року од девет минута дошли до вођство 3:0. 

Мрежу домаћина начели су голом Кокановића у 10. минуту, у 14. се у стрелце уписао Видосављевић, а у 19. и Коларевић, који је постигао први гол у дресу Војводине. 

На 4:0 и миран одлазак на паузу повисио је Ранђеловић у 40. минуту, који је тако крунисао добру партију. 

фк војводина Вошин кутак суперлига фудбал
Спорт Фудбал
(ВИДЕО) НОВИ ВОШИН УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ У КРУШЕВЦУ: Загревање за дерби са шампионом
спорт

(ВИДЕО) НОВИ ВОШИН УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ У КРУШЕВЦУ: Загревање за дерби са шампионом

24.10.2025. 17:56 18:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТАЊГА ЧЕСТИТАО ЕКИПИ: Спремили смо се за већи отпор Напретка, на менталитету морамо да порадимо
спорт

ТАЊГА ЧЕСТИТАО ЕКИПИ: Спремили смо се за већи отпор Напретка, на менталитету морамо да порадимо

24.10.2025. 18:08 18:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај