(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ ВОШИНУ ГОЛЕАДУ: Овако су Новосађани декласирали Напредак
24.10.2025. 18:47 18:52
Фудбалери Војводине победили су Напредак у Крушевцу резултатом 4:1 у 13. колу Суперлиге Србије.
Новосађани су у року од девет минута дошли до вођство 3:0.
Мрежу домаћина начели су голом Кокановића у 10. минуту, у 14. се у стрелце уписао Видосављевић, а у 19. и Коларевић, који је постигао први гол у дресу Војводине.
На 4:0 и миран одлазак на паузу повисио је Ранђеловић у 40. минуту, који је тако крунисао добру партију.