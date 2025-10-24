ТАЊГА ЧЕСТИТАО ЕКИПИ: Спремили смо се за већи отпор Напретка, на менталитету морамо да порадимо
Фудбалери Војводине победили су Напредак на гостовању 4:1 у 13. колу Суперлиге.
– Искрено, нисам очекивао да ћемо овако лако доћи до победе. Читаве седмице смо се спремали, морам признати, за један већи отпор који се на крају није десио. С друге стране, морам да одам поштовање мојој екипи и честитам на приказаној игри, поготово у првих пола сата, где смо дали та четири гола. Неке смо дали доста лако, тако да после 4:0, ја сам хтео у полувремену да дигнем екипу, да им дам до знања да како смо ми дали четири гола, тако можемо и да добијемо неки и да не уђемо у неку фрку. На сву срећу ми то нисмо дозволили, али нисам ни задовољан превише игром у другом полувремену јер мислим да смо морали да играмо као на почетку, али то је део нашег менталитета, нажалост, морамо ипак да порадимо на томе – сумирао је утиске после утакмице шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга.