moderate rain
10°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ НАСТАВИЛИ СА ПОБЕДАМА Милисављевићеве четири тројке за "брејк" у Ваљеву

24.10.2025. 21:00 21:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Miloš Milisavljević
Фото: ABA liga (D. Stjepanović)

Кошаркаши Војводине продужили су победнички низ, пошто су славили против Металца у Ваљеву 82:76 у 4. колу Кошаркашке лиге Србије и сада су на скору 3-1 у домаћем шампионату.

Традиционално, муче се Новосађани да у Ваљеву дођу до бодова. Када дођу, то ураде на тежи начин, како је било и сада, иако су у већем делу контролисали окршај.

После прве четвртине, било је 24:21 за састав Марка Димитријевића, да би на полувреме отишли са плус четири, што није гарантовало комфорнији наставак (44:40). 

Од тог момента, црвено-бели су заиграли много боље, стекли двоцифрено вођство, али ни поред тога нису избегли неизвесну завршницу. Вратио се Металац, чак и поравнао, да би Симовић и Стаки били сигурни у пенал-завршници и сачувалу победу.

Најзаслужнији за то био је Милош Милисављевић, који је постигао 16 поена и то шутирајући 4/6 за три поена. Пратио га је дуо Симовић и Кљајевић са по 13 поена. На другој страни, Копривица и Вотсон бројали су до 20.

В. М. П.

Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај