КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ НАСТАВИЛИ СА ПОБЕДАМА Милисављевићеве четири тројке за "брејк" у Ваљеву
Кошаркаши Војводине продужили су победнички низ, пошто су славили против Металца у Ваљеву 82:76 у 4. колу Кошаркашке лиге Србије и сада су на скору 3-1 у домаћем шампионату.
Традиционално, муче се Новосађани да у Ваљеву дођу до бодова. Када дођу, то ураде на тежи начин, како је било и сада, иако су у већем делу контролисали окршај.
После прве четвртине, било је 24:21 за састав Марка Димитријевића, да би на полувреме отишли са плус четири, што није гарантовало комфорнији наставак (44:40).
Од тог момента, црвено-бели су заиграли много боље, стекли двоцифрено вођство, али ни поред тога нису избегли неизвесну завршницу. Вратио се Металац, чак и поравнао, да би Симовић и Стаки били сигурни у пенал-завршници и сачувалу победу.
Најзаслужнији за то био је Милош Милисављевић, који је постигао 16 поена и то шутирајући 4/6 за три поена. Пратио га је дуо Симовић и Кљајевић са по 13 поена. На другој страни, Копривица и Вотсон бројали су до 20.
