Сахране за петак, 25. октобар

Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:

Жељко Јосипа Вахтер – урна – (1964) у 10:30

Љиљана Богића Купрешанин – испраћај – (1942) у 10:30

Михајло Павла Руман – урна – (1951) у 11:15

Ђорђе Стаменка Стаменковић – испраћај – (1946) у 11:15

Видак Благоте Чизмовић (1952) у 12:00

Петар Слободана Шијан – урна – (1966) у 12:00

Нада Живка Недић (1940) у 12:45

Зоран Мирка Иветић (1967) у 13:30

Александар Ђорђа Валок (1980) у 14:15

Стојан Спасоја Давинић – испраћај – (1950) у 15:00

Православно гробље, Сремска Каменица

Неђељка Радета Кнежевић (1933) у 11:00

Оливера Јована Вучковић (1939) у 15:00

Гробље у Каћу

Горан Радомира Јовановић (1966) у 13:00

Гробље у Буковцу

Јеросима Уроша Марчета (1940) у 13:00

