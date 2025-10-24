Сахране за петак, 25. октобар
24.10.2025. 14:41 14:59
На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:
Жељко Јосипа Вахтер – урна – (1964) у 10:30
Љиљана Богића Купрешанин – испраћај – (1942) у 10:30
Михајло Павла Руман – урна – (1951) у 11:15
Ђорђе Стаменка Стаменковић – испраћај – (1946) у 11:15
Видак Благоте Чизмовић (1952) у 12:00
Петар Слободана Шијан – урна – (1966) у 12:00
Нада Живка Недић (1940) у 12:45
Зоран Мирка Иветић (1967) у 13:30
Александар Ђорђа Валок (1980) у 14:15
Стојан Спасоја Давинић – испраћај – (1950) у 15:00
Православно гробље, Сремска Каменица
Неђељка Радета Кнежевић (1933) у 11:00
Оливера Јована Вучковић (1939) у 15:00
Гробље у Каћу
Горан Радомира Јовановић (1966) у 13:00
Гробље у Буковцу
Јеросима Уроша Марчета (1940) у 13:00