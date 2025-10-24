overcast clouds
ФК ШЕФИЛД ВЕНЗДЕЈ ДОБИО СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ како би покушао да избегне банкрот

24.10.2025. 14:54 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
sefild1
Фото: www.swfccp.co.uk

Фудбалски клуб Шефилд венздеј добио је стечајне управнике како би покушао да избегне банкрот, преноси данас ББЦ.

Како се наводи, Шефилд дугује милион фунти пореској управи, а клуб је већ каснио са исплатама плата радницима.

Навијачи Шефилда су бојкотовали претходну утакмицу против Мидлсброа због стања у клубу, желећи  да тако изврше притисак на власника Дејфона Чансирија како би продао клуб.

Венздеј се налази на последњем, 24. месту на табели Чемпионшипа (друга лига Енглеске) са шест бодова, а сада му прети губитак 12 бодова због финансијских потешкоћа.

Шефилд је почетком 20. века четири пута био шампион Енглеске, последњи пут је играо у Премијер лиги 2000. године.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
