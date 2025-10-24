ФК ШЕФИЛД ВЕНЗДЕЈ ДОБИО СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ како би покушао да избегне банкрот
24.10.2025. 14:54 14:57
Фудбалски клуб Шефилд венздеј добио је стечајне управнике како би покушао да избегне банкрот, преноси данас ББЦ.
Како се наводи, Шефилд дугује милион фунти пореској управи, а клуб је већ каснио са исплатама плата радницима.
Навијачи Шефилда су бојкотовали претходну утакмицу против Мидлсброа због стања у клубу, желећи да тако изврше притисак на власника Дејфона Чансирија како би продао клуб.
Венздеј се налази на последњем, 24. месту на табели Чемпионшипа (друга лига Енглеске) са шест бодова, а сада му прети губитак 12 бодова због финансијских потешкоћа.
Шефилд је почетком 20. века четири пута био шампион Енглеске, последњи пут је играо у Премијер лиги 2000. године.