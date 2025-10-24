НОВИ ВОШИН УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ У КРУШЕВЦУ: Загревање за дерби са шампионом
Убедљивом победом од 4:1 на гостовању код Напретка у Крушевцу Војводина је упутила позивницу навијачима да у среду на „Карађорђу“ попуне трибине и подрже тим који побеђује у дербију са Црвеном звездом.
Колико и резултатски тријумф, енергија какву су Новосађани све време емитовали подигла је њихов улог у борби за врх првенствене табеле. Готово све што су пожелели и у фази напада планирали, реализовали су једноставним акцијама које су сведочиле о уиграном колективу и вери његових играча у сопствене могућности.
Хипотетичко питање „шта би било, да је било“ актуелизовали су Напретков Бастајић и Вошин голман репрезентативног формата Росић у седмом минуту. Грешку Коларевића и Бастајићев покушај потом, амортизовао је фантастичним рефлексом Росић и тако саиграчима омогућио серију која је уследила. Најпре је Кокановић са 23 метра, шутем ниско по земљи начео Балевићеву мрежу, потом је четири минута касније стрелац био Видосављевић, након што је Букинац убацио лопту с лева, да би у 19. минуту Коларевић искористио повратни Ранђеловићев пас и тако резултатски оплеменио први квартал утакмице, који је био на високом нивоу што се Вошиног учинка тиче. Апсолутну надмоћност гостију у првом полувремену употпунио је Ранђеловић три минута пре одмора са високо вођство од 4:0.
У другом делу, баш као што је то био случај и у претходном сусрету са крагујевачким Радничким код куће, Војводина је препустила посед противнику. Међутим, овога пута са другачијим епилогом. После осам минута игре Бубањ је искористио употребљив пас Мајдевца и смањио противничко вођство.
До краја утакмице, Новосађани су још два пута затресли мрежу домаћина: Полетановић у 73. и Мери у 81. минуту, али је резултат остао непромењен јер су завршницама претходиле офсајд позиције Вошиних играча.
Напредак – Војводина 1:4(0:4)
КРУШЕВАЦ: Стадион „Младост“, гледалаца 600, судија Момчило Марковић (Београд), стрелци: Бубањ у 53. минуту за Напредак, а Кокановић у 10. Видосављевић у 14. Коларевић у 19. Ранђелович у 42. минуту за Војодину, жути картони: Вукајловић (Напредак), Коларевић, Кокановић, Црномарковић (Војводина).
НАПРЕДАК: Балевић 5 (Савић 6) , Богданоски 5(Шуберт), Букорац 5,5, Мајдевац 6 (Шарић), Игњатовић 6, Вукајловић 6 (Дробњак), Вулић 5, Крстић 5, Хајдин 5,5, Бастајић 6, Лабан 5,5 (Бубањ 6,5).
ВОЈВОДИНА: Росић 7, Николић 6,5, Тањга 6,5 (Бутеан), Црномарковић 7 , Букинац 7, Петровић 6,5 (Полетановић 6,5), Кокановић 7 (Савићевић), Ранђеловић 7,5, Видосављевић 7, Коларевић 7 (Ђокановић), Вукановић 6 (Мери).