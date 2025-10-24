Након пораза од Браге
ЗА СВЕ ПОСТОЈИ ПРВИ ПУТ: Звезда новчано казнила играче због лошег односа према дресу
24.10.2025. 19:30 19:32
Коментари (0)
Фудбалери Црвене звезде кажњени су са по 10.000 евра после пораза од Браге у трећем колу Лиге Европе (0:2).
Према сазнањима Спортала, ово је и први пут да клуб овако кажњава играче за лоше игре.
За изузетно лош приступ и однос према дресу у мечу са Брагом играчи су кажњени са поменутом цифром.
Звездан Терзић и управа су одржали састанак са играчима у петак пред тренинг и рекли им да је овакав однос према обавезама неприхватљив, као и да ће бити кажњени, што су они покорно прихватили.
Након уводног ремија у другом по квалитету такмичењу у Европи против Селтика, Црвена звезда је доживела два везана неуспеха – пораз од Порта (2:1) и сада од Браге.