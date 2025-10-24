ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗБОГ РАДОВА НА ВРЕЛОВОДНОМ ПРИКЉУЧКУ У овој улици само једном траком, ево и до када
24.10.2025. 12:28 12:49
Коментари (0)
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 27. октобра, почиње радове на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Улици Достојевског број 22.
Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, одређује се привремена измена режима саобраћаја у зони радова.
За време извођења радова, због потребе приступа градилишне механизације, привремено се заузима једна саобраћајна трака (уз новоизграђени објекат), а саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање, уз ограничење брзине кретања на 30 km/h.
Планирани рок за завршетак радова је 16. новембар 2025. године.
Наведени радови неће, како кажу у овом предузећу, утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.