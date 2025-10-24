overcast clouds
14°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗБОГ РАДОВА НА ВРЕЛОВОДНОМ ПРИКЉУЧКУ У овој улици само једном траком, ево и до када

24.10.2025. 12:28 12:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
радови
Фото: Дневник

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 27. октобра, почиње радове на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Улици Достојевског број 22.

Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, одређује се привремена измена режима саобраћаја у зони радова.

За време извођења радова, због потребе приступа градилишне механизације, привремено се заузима једна саобраћајна трака (уз новоизграђени објекат), а саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање, уз ограничење брзине кретања на 30 km/h.

Планирани рок за завршетак радова је 16. новембар 2025. године.

Наведени радови неће, како кажу у овом предузећу, утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.
 

ЈКП „Новосадска топлана”
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај