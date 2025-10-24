РЕГИОНАЛНА ПРВА ЛИГА ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ: Новосађани гостују Земуну
Ватерполисти Војводине у Регионалној првој лиги гостују екипи Земуна.
Утакмица се игра у суботу од 17.45 часова на базену "Влахо Бата Орлић" у Београду. Новосађани после четири одигране утакмице имају половичан учинак од две победе и два пораза, с тим што су једну изгубили после петераца, па имају седам бодова и налазе се на четвртом месту на табели.
Оно што можда брине је чињеница да су у оба дуела у којима су поражени играчи Војводине имали лепу предност, али су је онда прокоцкали. Али, позитивно може бити то што су у среду после драме успели да савладају Наис у осмини финала Купа Србије, па осокољени одлазе на гостовање.
- У Регионалној првој лиги све су екипе искусније од нас. Тако је и са Земуном, они знају добро да играју код куће. Имају неколико играча из старије Партизанове школе, који знају да одиграју, имају голмана који је некада био потенцијални А репрезентативац Булајић. Имају свој систем игре и сигурно ће покушати да га наметну. Уколико успемо да се супротавимо и наметнемо оно што замислимо у ситуацији смо да можемо да играмо са свима. То се догодило и у Купу против Наиса, који је бољи тим од нас, али су ушли у наш ритам, ми смо то искористили и привели утакмицу у нашу корист. Илузорно је да икоме претимо, али сигурно је и да ни у једну утакмицу нећемо ући са белом заставом. Оно што је нама важно је да радимо и да идемо из меча у меч, да идемо узлазном путањом и да имамо што мање осцилација, које су нормалне за младе екипе. Ако то успемо до краја сезоне мислим да смо урадили праву ствар, акоје ће то бити место на табели мање је важно. Верујем да се нећемо борити за опстанак, него да ћемо направити бар корак више - казао је тренер Војводине Дарко Билић.
Г. Маленовић
Регионална прва лига
Субота
Земун - Војводина (17.45)
Београд - Вукови (20)
Среда
Вукови - Валис (21.15)
Регионална премијер лига
Субота
Јадран - Нови Београд (21)
Партизан - Приморац (19)
Будућност - Црвена звезда (19)