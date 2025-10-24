УСКОРО НОВА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ИЗМЕЂУ СОМБОРА И БЕЗДАНА Убудуће двосмерно на двоточкашима, али и пешке
Након што је пре две године, средствима прикупљеним од казни за кршење Закона о безбедности у саобраћају, реконструисан део пешачко-бициклистичке стазе ка Бездану, у изгледу су нови радови.
Наиме, Градска комисија за јавне набавке прихватила је једину приспелу понуду за изградњу двосмерне бициклистичко пешачке стазе дуж државног пута IБ реда број 15, који повезује Сомбор и Бездан.
Понуду је доставила само фирма Екстра- Ауто Транспорт д.о.о. Врбас, која је и изабрана за извођача радова чија је пројектована вредност, према слову уговора, 107,4 милиона динара без ПДВ-а, односно 128,8 милиона динара када се урачуна и порез. Понуда је оцењена као прихватљива - пише, између осталог, у одлуци о додели уговора за извођење пројекта који укључује припремне радове и комплетно уређење трасе до завршног слоја асфалта, за шта се понуђач обавезао да ће обавити у року од 90 календарских дана.
Ова фирма из Врбаса којој су уступљени послови изградње пет километара дуге бициклистичко-пешачке стазе на Безданском путу није непозната Сомборцима, односно овдашњим пореским обвезницима, пошто је у више наврата добијала послове на територији града Сомбора, попут изградње пута од Купусине до Бачког Моноштора, а тренутно изводи радове на трећој фази изградње атарског пута Растина - Риђица.