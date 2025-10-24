overcast clouds
ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А ГОСТУЈУ РАДНИЧКОМ У КРАГУЈЕВЦУ: Шансе претворити у голове

24.10.2025. 11:53
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
tsc
Фото: Калезић и екипа желе бодове у Шумадији, фото: ТСЦ

Кад би заљубљеници у фудбал после претходне сезоне тек сада погледали на актуелну табелу зачудили би се позицијама које заузимају суботњи ривали, крагујевачки Раднички и ТСЦ.

Шумадинци и Бачкотополчани су тренутно далеко до зоне Европе. Слабијим играма су кумовале и продаје важних играча, а адекватне замене нису доведене. Утакмица између Радничког и ТСЦ-а игра се у суботу од 15 часова.

Тренер тима из Бачке Тополе Дарије Калезић нада се победи након два пораза у првенству.

- Сва пажња је усмерена ка нама и нашој игри. Противник је недавно применио тренера и не можемо да знамо какав им је план и да ли ће играти као под претходним шефом струке. Идемо у госте доброј екипи, добро смо анализирали носиоце игре Радничког и желимо да победимо и поново будемо у плеј-оф зони - јасан је тренер ТСЦ-а.

Осврнуо се Калезић и на чињеницу да је његова екипа у последња три меча дала само један гол.

- У теорији је јасно да ако не креирате шансе не можете да се надате головима. Међутим ми правимо шансе, константно нападамо, али не можемо то да реализујемо. Радује ме то што противник не може да спречи да дођемо до шансе. Морамо да будемо стрпљиви и наставимо да радимо на реализацији - закључио је Калезић.

Пред окршај са ТСЦ-ом, Раднички је променио тренера. На место Александра Луковића стигао је Младен Жижовић који је са Крагујевчанима договорио сарадњу фо краја сезоне. Подсетимо ,,црвене-ђаволе" је на почетку сезоне водио Феђа Дудић, али је након неуспеха у Европи одлучио да напусти Крагујевац у ком је оставио и те како дубок траг.

Бачкотополчани у среду гостују Графичару од 13 сати у шеснаестини финала Купа Србије.

В. Гвозденовић

фк тсц фк раднички фк раднички крагујевац суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
