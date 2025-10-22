(ФОТО) ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА „ТСЦ 110“ – Деценија највећих успеха клуба из Бачке Тополе

Пре више од десет година објављена је монографија „100 година фудбала у Бачкој Тополи”, која је са великом пажњом обухватила први век постојања клуба. Последњих десет година, међутим, представљају посебно поглавље у историји ТСЦ-а, период брзог успона, значајних резултата и остварења снова.

Из тог разлога је приређена нова монографија „ТСЦ 110”, издање које на јединствен начин приказује протеклу деценију кроз сећања, приче и искуства оних који су је стварали. Читаоци имају прилику да из прве руке осете дух заједништва, посвећености и визије која је обликовала данашњи ТСЦ.

На промоцији су говорили председник клуба Јанош Жембери, уредник књиге Нимрод Томик, члан уређивачког одбора Ендре Пашћик.

Јанош Жембери је на промоцији поручио:

– Свакако бих издвојио претходних сто година од ове последње деценије, јер њих је требало преживети, издржати и дочекати овај тренутак. У некадашњој Југославији, играти у Другој лиги био је огроман успех, као што је данас бити суперлигаш, а ми смо све то прошли и доживели да наступамо и на европској сцени. Сви ми који волимо ТСЦ имамо разлога да будемо поносни.

Жембери је подсетио да данас за клуб не навијају само људи из Бачке Тополе, већ да је ТСЦ постао симбол ширег заједништва, препознат и ван локалне средине, у целом региона.

– Лично сам бескрајно поносан на то и то ми дају снагу да наставимо даље, да се боримо, да поново проживимо тренутке радости. Неће бити лако, али верујем да нас иста упорност и вера која нас је довела довде може одвести још даље. Уз Божију помоћ, данас славимо 110 година постојања, и истрајаћемо у намери да још много, много година градимо наш ТСЦ, за који сам сигуран сам да ће ускоро поново закуцати на врата Европе – рекао је Жембери.

Фото: ФК ТСЦ

Уредник књиге Нимрод Томик истакао је да му је била велика част када је позван да преузме уређивање издања, иако је био свестан да то неће бити лак задатак.

– Од почетка смо се сложили да књига мора да обухвати и историјски контекст. У првим поглављима враћамо се у 1913. годину и богату традицију фудбала у Тополи, која је кроз бурна времена Првог и Другог светског рата увек имала свој клуб. ТСЦ је више пута мењао име, а 2013. године, на свој стоти рођендан, поново је враћено историјско име. Фокус књиге је на периоду од 2015. године, када почиње успон од четврте до Суперлиге Србије. Посебно место заузима сезона 2022/23, када је клуб освојио друго место и изборио пласман у Лигу шампиона. То је зузетан успех за град од 12.500 становника, за који је заслужан предузетник и визионар Јанош Жембери, човек који није одустао од тога да свој сан претвори у стварност – закључио је Томик.

Члан уређивачког одбора Ендре Пашћик нагласио је да ова књига није само хроника резултата, већ сведочанство о људима, емоцијама и заједништву који су изградили темеље савременог ТСЦ-а.

– Имали смо богату грађу и квалитетан материјал и верујем да смо посао успешно обавили. Ако смо случајно нешто пропустили, биће прилике да то надокнадимо у наредном издању, за предстојеће јубилеје – када будемо обележавали 150. или чак 200. годину постојања клуба – рекао је Пашћик.

Његове речи симболично су закључиле промоцију књиге, која је још једном потврдила да је ТСЦ много више од фудбалског клуба, то је прича о истрајности, заједништву и љубави према спорту.