УСПЕХ КАРАТИСТА ХАЈДУКА ИЗ КУЛЕ: Освојили 11 медаља, Мрдак издоминирао на Трофеју Србије - Београдски победник

22.10.2025.
Фото: КК Хајдук Кула

Престижни међународни турнир „Трофеј Србије - Београдски победник 2025“ одржан је у Хали спортова „Ранко Жеравица“ у Београду.

На турниру је наступило више од 1.100 такмичара из осам земаља и то из: Кине, Немачке, Бугарске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словачке и Србије. 

У тој армији каратиста нашло се и 20 чланова Карате клуб "Хајдук" из Куле који су остварили сјајан резултат са укупно освојених 11 медаља од чега пет златних, две сребрне и четири бронзане. 

Од тих једанаест медаља чак две и то златне освојио је Миљан Мрдак који се надметао у конкуренцији кадета и мушких нада и показао сву раскош свог талента. Мрдак је имао чак седам борби у обе конкуренције, остварио свих седам победа показавши доминацију и тако најавио светлу будућност у репрезентативном кимону. 

Разумљиво, са два освојена злата Мрдак је био и најуспешнији такмичар на турниру када је реч о борбама. Златне медаље освојили су и млађа сениорка Матеа Калмар, јуниор Божидар Мрдак и пионирка Уна Пердух. Сребрне медаље на „Трофеју Србије“ својили су млађа сениорка Милана Корица и млађи сениор Марко Пуцар, док су се бронзаних одличја домогле пионирке Милица Кукољ и Лина Папуга, те женске наде Милана Милетић и Искра Богдановић.

- У клубу смо изузетно задовољни наступом, а посебно оствареним врхунским резултатима. Ако узмемо у обзир да се ради о једном од најреспектабилнијих међународних турнира у региону, то онда нашем успеху додатно даје на тежини. Ово нам је уједно била и јако важна провера форме за Првенство Србије за кадете, јуниоре и млађе сениоре који нас очекује већ наредног викенда у Младеновцу и тамо наши борци путују са шампионским амбицијама – рекао је трнер у Карате клубу „Хајдук“ Никола Гребер.

