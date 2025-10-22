broken clouds
ФУДБАЛЕРИ ВОЈВОДИНЕ У ПЕТАК ГОСТУЈУ У КРУШЕВЦУ: Претходно издање рецепт за успех

22.10.2025. 13:39
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Расплет 13. кола Суперлиге Србије започеће у петак у Крушевцу, где Напредак од 16 часова дочекује Војводину.

Уочљив дијаметар на првенственој табели, између ових супарника, новосадски тим дефинише као изразитог фаворита у поређењу да домаћином који је у 12 утакмица само једнапут победио и са свега седам бодова убедљиво држи суперлигашки фењер.

И рефлексија њихових претходних мечева иде у смеру фавориозовања Новосађана: Крушевљани су поражени у сусрету са ОФК Београдом са 4:0, док је Воша надиграла и са 4:1 победила Крагујевчане. 

– Велика је то победа – рекао је стрелац водећег гола Драган Кокановић - Одиграли смо као тим од првог до последњег минута, сваки играч био је на сопственом максимуму. Такве утакмице дефинишу карактер екипе, на чему смо инсистирали у првенственој паузи, после три утакмице које бисмо желели да избришемо из сећања. 

Посебан тренутак на утакмици био је његов, по Војводину водећи гол пред домаћом публиком у 37. минуту. Не крије колико му је значило да погоди мету.

– Сваки гол ми много значи и сваки, на свој начин, има посебну драж – вели млади везиста. –Али, увек је посебан осећај када постигнем гол на „Карађорђу“ и отпоздравим навијачима, којима се захваљујем, у име читавог тима, на подршци. Желим да наставим да пружам добре партије и да победа против Радничког буде прва у новом победничком низу, који намеравамо да наставимо новим резултатским тријумфом у Крушевцу, где нас очекује тешко искушење. Нико се унапред не предаје. Напредак је на зачељу табеле и сваки меч на домаћем терену њима је бити или не бити. Свесни смо ми шта нас чека, али поновимо ли енергију против Радничког, а не видим разлог зашто не бисмо, можемо да рачунамо са три нова бода која би учврстила наше треће место на табели. 

Почетак утакмице у Крушевцу, између Напретка и Војводине, планиран је за 16 часова.  Пренос је на каналу Арена 3 премиум.

фк војводина Вошин кутак суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Лазо Бакмаз
Спорт Фудбал
