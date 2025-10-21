Омладинци чекају Партизан на „Карађорђу”
ИСПУНИЛИ ДЕЧАЧКИ САН: Кравић и Богдановић потписали професионалне уговоре са Војводином
Фудбалски клуб Војводина је потписао два нова уговора у просторијама ФЦ „Вујадин Бошков“.
Ради се о омладинцима Вукашину Кравићу и Богдану Богдановићу, са којима је постигнута професионална сарадња.
Вукашин Кравић је талентовани момак који је рођен 2007. године и који је потписао уговор на четири године са „старом дамом“.
– Испуњен ми је дечачки сан, а част и привилегија је бити део овог клуба. Наставићу да се трудим и оправдам очекивања.
Омладинци Воше у среду играју са Партизаном, а меч ће бити одигран на стадиону „Карађорђе“.
– Енергија је на великом нивоу, атмосфера у свлачионици је иста као и увек, односно идемо на победу као и у сваком мечу. Играмо на „Карађорђу“, у нашој кући и нема оправдања ни за шта. Биће прелеп осећај играти на нашем стадиону, хвала људима из клуба на поверењу. Позвао бих овом приликом људе да дођу на стадион, јер нам много значи њихова подршка – истакао је Кравић.
Уговор је потписао и сјајни голман Богдан Богдановић, рођен 2008. године, а који је договорио нову трогодишњу сарадњу са Вошом.
– Поновићу оно што је рекао и мој другар и саиграч, али нама је ово заиста испуњење дечачког сна. У Војводини сам од малих ногу, већ десет година и ово је испуњење првог и највећег циља до сада – рекао је Богдановић.
– Претходна три меча нисмо успели да остваримо оно што смо очекивали и за шта смо радили, па ће ово бити одлична прилика да исправимо то. Овај меч значи пуно и за нас и за клуб, пошто смо добили прилику да играмо на Карађорђу, зато се и надамо што већем броју навијача и да заједно дођемо до три бода – закључио је Богдановић.
Воша је поносна на своје таленте, које у све већем броју гледамо у првом тиму и који представљају светлу будућност нашег клуба. “Стара дама” овим потезима наставља да даје на важности свом омладинском погону, а тако ће сигурно бити и у наставку, навели су црвено-бели на сајту.