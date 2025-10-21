Новосађани у среду играју у Спенсу
СТЕФАН НЕГИЋ НОВИ КАПИТЕН ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА ВОЈВОДИНА: Велика част, улога иста
Либеро Стефан Негић је нови капитен Одбојкашког клуба Војводина.
Репрезентативац Србије, који је с „орловима“ провео цело лето на припремама и потом се такмичио на Светском првенству на Филипинима, нашао се међу великим именима која су пре њега били лидери најтрофејнијег одбојкашког клуба у земљи.
– Ово је велика част и привилегија и надам се да ћу испунити оно што тренер буде тражио од мене. За мене је и очекивано, јер је било неке приче прошле сезоне, али како због повреде нисам био од почетка са екипом, није дошло до тога. Ово је више формалност, моја улога у тиму је и даље иста, ништа се драстично неће променити у односу на претходне три године – рекао је 25-годишњи Стефан Негић.
Либеро је био један од ослонаца игре екипе тренера Марка Наранчића, нарочито у прошле три сезоне када је екипа почела са подмлађивањем. Раније је, такође био ударна игла црвено-белих, у чије редове је дошао 2018. године. Главни мотиватор на терену, увек је спреман да „подигне“ екипу када је тешко, а то ће и сада наставити да чини. Међу последњим се прикључио припремама Војводине, због репрезентативних обавеза.
– Екипа ми изгледа одлично, с обзиром на то да је знатно подмлађена. Само је питање колико ми константно можемо да играмо на добром нивоу, то је наш једини проблем, али смо заиста у припремним утакмицама показивали квалитетну игру у свим елементима. Видећемо колико дуго ћемо моћи да одржавамо тај ниво, да не падамо превише испод тога – додао је Негић.
Без обзира на састав тима амбиције Војводине, освајача 19 титула првака државе, остају исте.
– Мислим да ће у домаћем првенству ситуација бити иста као и до сада, да ће свако сваког моћи да победи. Клуб нас не притиска за освајање трофеја, али знамо да би требало, тако да и нема и има притиска – кроз смех је поручио Стефан Негић.
С Таковом у среду у Спенсу
Војводина сезону почиње у среду у 18 часова у малој сали Спенса утакмицом осмине финала Купа Србије против Такова из Горњег Милановца.
– Сви се радујемо почетку сезоне. Први дуел нам је на испадање и ту је све могуће. Мислим да смо фаворити, али Таково је искусна екипа па морамо да дамо све од себе како бисмо победили – рекао је Стефан Негић.
Улазнице су 200 динара, док је за децу до 14 година улаз бесплатан.
Продаја сезонских улазница
Сезонске улазнице ОК Војводина за такмичарску 2025/2026. су у продаји. Важе за све утакмице које ће ОК Војводина играти као домаћин. Од јануара 2026. када званично и почне година јубилеја – 80. рођендан клуба, сезонска улазница доносиће и бројне погодности.
Цена сезонске улазнице је 1.500 динара. Може се резервисати путем броја 060 5320403, или на мејл [email protected], након чега се добију све потребне информације у вези са тим где и када може да се подигне улазница.