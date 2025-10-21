НОВИ САД У БОРБИ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ Скрининг мамографија спасава животе
У сусрет 24. октобру – Светском дану борбе против рака дојке, а у оквиру обележавања Међународног месеца борбе против рака дојке, Дом здравља Нови Сад подсећа све грађанке Новог Сада и околине на важност Скрининг мамографије, програма који се свакодневно спроводи.
Према Националном плану за рано откривање карцинома дојке, мамографијама су обухваћене жене између 50 и 69 година живота које нису радиле мамографију у последње две или више година, које немају дијагностикован карцином дојке и немају симптоме болести.
Од 2013. године, Дом здравља Нови Сад континуирано спроводи мамографска снимања и позива жене из ризичне групе са територије Нови Сад, Сремски Карловци и Петроварадин, укупно више од 48.000 жена.
Грађанке се позивају да се одазову позиву или саме закажу преглед позивањем Кол центра Дома здравља на број 021 4879 000. Препорука је да се мамографија ради сваке друге године.
Рак дојке је водећи малигни тумор по оболевању и смртности код жена у Србији, и један од главних узрока превремене смрти код жена старости од 45 до 64 године, одмах после цереброваскуларних и исхемијских болести срца.
Октобар се широм света обележава као Међународни месец борбе против рака дојке, како би се подигла свест о значају превенције, раног откривања и правовременог лечења. Када се открије на време, рак дојке је излечив у преко 90% случајева.