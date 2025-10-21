ОСМИНА ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ: Војводина дочекује Наис
Ватерполисти Војводине у осмини финала Купа Србије играће против екипе Наиса у среду од 18.30 часова у свом базену Слана бара.
Новосађани улогу фаворита препуштају Нишлијама, али неће се унапред предати.
- Наис је један од најбољих екипа у нашој Регионалној А1 лиги. Искусни су, добро су се појачали за ову годину и имају велика очекивања у овој сезони. Ми знамо шта можемо, али и шта не можемо. Идемо од утакмице до утакмице, тако ћемо приступити и овом сусрету у Купу Србије. Уколико будемо могли да се држимо наших планова, меч можемо учинити занимљивим, а ако не будемо могли меч ће отићи на њихову страну. Они су велики фаворити против нас, али играмо код куће и уколико будемо имали и неку шансу ми ћемо ићи на победу - казао је тренер Војводине Дарко Билић.
Г. Маленовић
Распоред осмине финала Купа Србије
Среда
Војводина - Наис (18.30)
Београд - Шабац (21)
Кошутњак - Партизан (19)
Четвртак
Сава - Валис (20)