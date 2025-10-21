overcast clouds
РУКОМЕТАШИ ДАНАС ДОЧЕКУЈУ МЕТАЛОПЛАСТИКУ У ДЕРБИЈУ 6. КОЛА ЕЛИТНЕ ЛИГЕ: Аркус судар титана

21.10.2025. 13:48 14:42
Пише:
Вук Гвозденовић
Ф. Бакић
Фото: Ф. Бакић

Новосадски и шабачки рукометаши у среду се састају од 19 часова у Спортском центру Слана бара, у дербију шестог кола домаћег првенства. 

Овај дуел долази након контрастног викенда у Европи – успешног за једне, а разочаравајућег за друге. Војводина је савладала Ст.И.Ф. Странду и изборила пласман у шеснаестину финала Еврокупа, док Металопластика није успела да надокнади минус из прве утакмице и елиминисана је од швајцарског Сур Арауа.

Воша на цеље у Еврокупу

Чету Владана Матића у новембру очекују два меча са словеначким Цељем у борби за осмину финала еврокупа и самим тим останак у овом такмичењу и током наредне године. Први окршај игра се 15. или 16. новембра у Новом Саду, док је реванш седам дана касније у дворани Златорог. Тренер Војводине Владан Матић је водио Цеље, а боје словеначког тима бранио је и тренутно Вошин  најбољи играч у текућој сезони Стефан Додић.

Шапчани су, уз европски пораз, претходно поклекли и против Шамота, па дуел са Војводином долази у незгодном тренутку за „плаве“. С друге стране, Новосађани у овој сезони још не знају за пораз, а самопоуздање им расте из меча у меч.

– У петак и недељу смо играли у Европи и солидно се потрошили, а већ нас очекује нови тежак дуел. Имали смо кратак период за анализу противника и одмор, али као што константно говорим – увек идемо на победу. У доброј смо форми и играмо веома добро, упркос томе што не можемо да рачунамо на све играче. Металопластика је добра екипа, али очекујем од мојих момака прави однос према игри и да брзом игром у оба правца освојимо бодове – јасан је стратег црвено-белих, Владан Матић.

АРКУС ЛИГА 6. КОЛО

Среда

Војводина – Металопластика (19) 

Динамо – Црвена звезда 32:27

Југовић – Дубочица 31:31

Шамот – Раднички 26:26

Пролетер – Партизан 25:31

Врање – Кикинда 33:31

