РУКОМЕТАШИ ДАНАС ДОЧЕКУЈУ МЕТАЛОПЛАСТИКУ У ДЕРБИЈУ 6. КОЛА ЕЛИТНЕ ЛИГЕ: Аркус судар титана
Новосадски и шабачки рукометаши у среду се састају од 19 часова у Спортском центру Слана бара, у дербију шестог кола домаћег првенства.
Овај дуел долази након контрастног викенда у Европи – успешног за једне, а разочаравајућег за друге. Војводина је савладала Ст.И.Ф. Странду и изборила пласман у шеснаестину финала Еврокупа, док Металопластика није успела да надокнади минус из прве утакмице и елиминисана је од швајцарског Сур Арауа.
Воша на цеље у Еврокупу
Чету Владана Матића у новембру очекују два меча са словеначким Цељем у борби за осмину финала еврокупа и самим тим останак у овом такмичењу и током наредне године. Први окршај игра се 15. или 16. новембра у Новом Саду, док је реванш седам дана касније у дворани Златорог. Тренер Војводине Владан Матић је водио Цеље, а боје словеначког тима бранио је и тренутно Вошин најбољи играч у текућој сезони Стефан Додић.
Шапчани су, уз европски пораз, претходно поклекли и против Шамота, па дуел са Војводином долази у незгодном тренутку за „плаве“. С друге стране, Новосађани у овој сезони још не знају за пораз, а самопоуздање им расте из меча у меч.
– У петак и недељу смо играли у Европи и солидно се потрошили, а већ нас очекује нови тежак дуел. Имали смо кратак период за анализу противника и одмор, али као што константно говорим – увек идемо на победу. У доброј смо форми и играмо веома добро, упркос томе што не можемо да рачунамо на све играче. Металопластика је добра екипа, али очекујем од мојих момака прави однос према игри и да брзом игром у оба правца освојимо бодове – јасан је стратег црвено-белих, Владан Матић.
АРКУС ЛИГА 6. КОЛО
Среда
Војводина – Металопластика (19)
Динамо – Црвена звезда 32:27
Југовић – Дубочица 31:31
Шамот – Раднички 26:26
Пролетер – Партизан 25:31
Врање – Кикинда 33:31