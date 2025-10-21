overcast clouds
17°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Сахране за среду, 22. октобар

21.10.2025. 14:24 14:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Јанош Јаноша Шаланки -урна- (1952) у 10:30

Мирослава Љубише Мелег (1963) 10:30

Миодраг Станимира Шћопић -испраћај- (1952) у 11:15

Марија Милисава Миловановић (1932) у 12:00

Бранислава Бранислава Слијепчевић (1962) у 12:45

Зоран Лазе Ђаковић (1961) у 13:30

Иван Драге Делач (1954) у 14:15

Сенија Владимира Исаиловић (1958) у 15:00

Ново гробље, Петроварадин 

Милоша Томе Панић (1939)у  13:00

Гробље у Ветернику

Ветерник Миодрага Маринка Аћимовац (1968)у  13:00

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај