Сахране за среду, 22. октобар
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:
Јанош Јаноша Шаланки -урна- (1952) у 10:30
Мирослава Љубише Мелег (1963) 10:30
Миодраг Станимира Шћопић -испраћај- (1952) у 11:15
Марија Милисава Миловановић (1932) у 12:00
Бранислава Бранислава Слијепчевић (1962) у 12:45
Зоран Лазе Ђаковић (1961) у 13:30
Иван Драге Делач (1954) у 14:15
Сенија Владимира Исаиловић (1958) у 15:00
Ново гробље, Петроварадин
Милоша Томе Панић (1939)у 13:00
Гробље у Ветернику
Ветерник Миодрага Маринка Аћимовац (1968)у 13:00