МАКАБИ ОДБИО УЛАЗНИЦЕ ЗА АСТОН ВИЛУ: Из тешко научених лекција...
21.10.2025. 12:21 12:23
Фудбалски клуб Макаби из Тел Авива саопштио је да ће одбити улазнице које му буду понуђене за утакмицу четвртог кола Лиге Европе против Астон Виле.
Британска полиција је прошле недеље меч ЛЕ између Астон Виле и Макабија, који ће бити одигран 6. новембра у Бирмингему прогласила утакмицом високог ризика. Због тога је забрањен долазак навијачима Макабија на утакмицу у Бирмингем.
Клуб из Тел Авива је поздравио позиве да се укине забрана, али је навео да је најважнија безбедност његових навијача.
– Добробит и безбедност наших навијача су најважнији, а из тешко научених лекција донели смо одлуку да одбијемо сваку понуду за доделу улазница у име гостујућих навијача – наводи се у саопштењу Макабија.