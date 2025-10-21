overcast clouds
МАКАБИ ОДБИО УЛАЗНИЦЕ ЗА АСТОН ВИЛУ: Из тешко научених лекција...

21.10.2025. 12:21
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Фото: TANJUG/AP Photo/Giannis Papanikos, File

Фудбалски клуб Макаби из Тел Авива саопштио је да ће одбити улазнице које му буду понуђене за утакмицу четвртог кола Лиге Европе против Астон Виле.

Британска полиција је прошле недеље меч ЛЕ између Астон Виле и Макабија, који ће бити одигран 6. новембра у Бирмингему прогласила утакмицом високог ризика. Због тога је забрањен долазак навијачима Макабија на утакмицу у Бирмингем.

Клуб из Тел Авива је поздравио позиве да се укине забрана, али је навео да је најважнија безбедност његових навијача.

– Добробит и безбедност наших навијача су најважнији, а из тешко научених лекција донели смо одлуку да одбијемо сваку понуду за доделу улазница у име гостујућих навијача – наводи се у саопштењу Макабија.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
