ЕВРОЛИГА СЕ ВРАЋА У ИЗРАЕЛ: Одређен и датум, безбедност учесника апсолутни приоритет
Евролига званично планира да клубови из Израела убрзо почну да играју домаће утакмице у својој држави.
На званичном сајту Евролиге издато је следеће саопштење:
– Клубови чланови организације Euroleague Commercial Assets (ЕЦА) састали су се у уторак како би разговарали о тренутној ситуацији у Израелу и Гази, после недавно објављеног примирја и мировних иницијатива. На састанку је било речи и о могућности повратка утакмица Евролиге и Еврокупа у Израел, након што су мечеви од октобра 2023. године премештени на неутралне терене.
После пажљивог разматрања, клубови ЕЦА сложили су се са предлогом да се 1. децембар 2025. постави као датум када би утакмице могле поново да се играју у Израелу. До тада ће Евролига наставити да пажљиво прати развој ситуације, остане у блиском контакту са локалним и међународним властима, гостујућим тимовима и свим релевантним организацијама, укључујући ЕЛПА, ЕХЦБ и УЕБО, и обезбеди да безбедност и добробит свих учесника остану апсолутни приоритет.
Евролига и клубови учесници поздрављају најновији мировни план са оптимизмом и надом. Организација поново истиче своје уверење у моћ кошарке да уједини људе и заједнице, као и своју посвећеност промовисању мира кроз заједничке вредности спорта, поштовања и јединства.