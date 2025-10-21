overcast clouds
ЗВЕЗДИН ИГРАЧ ИСПРЕД ПАРТИЗАНОВОГ: Монеке МВП 3. кола АБА лиге

21.10.2025. 11:25 11:27
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаш Црвене звезде Чима Монеке проглашен је за најкориснијег играча (МВП) трећег кола АБА лиге.

Монеке је у победи Црвене звезде против Илирије (101:87) забележио 21 поен, седам скокова, пет асистенција, две украдене лопте и једну блокаду. Он је на терену провео нешто мање од 19 минута, а имао је индекс корисности 36.

 

У саопштењу АБА лиге се наводи да су Монеке, играч Партизана Двејн Вашингтон и кошаркаш Студентског центра Алекса Илић имали највеће индексе корисности (36).

– Међутим, чињеница да је Монеке предводио свој тим до нове победе, а поред тога је био у врху у погледу индивидуалне статистике и провео је мање времена на терену од остале двојице играча, донела му је награду за најкориснијег играча (МВП) кола – наводи се на сајту АБА лиге.

Спорт Кошарка
