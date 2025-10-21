ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ: Воша чека Палилулу
Ватерполисткиње Војводине после одиграног квалификационог турнира Евро купа, враћају се домаћој сцени.
Изабранице Слађане Дрезгић нису успеле да се пласирају у групну фазу другог по јачини такмичења под окриљем ЛЕН, већ ће европски пут наставити у Конференс купу. Сада их у Првенству Србије, у А групи, очекује дуел са Палилулом, у оквиру 4. кола, а сусрет се игра у Новом Саду на базену Слана бара у среду од 16.30 часова. Иначе, Новосађанке су се већ састале са Београђанкама у првом колу и убедљиво славиле (20:6), па су и сада фавориткиње.
- Убедљиво смо славили у прошлој утакмици против Палилуле. Очекивања су иста. Овога пута ћу експериментисати са млађим играчицама још више. Видећемо како ће то да изгледа. У сваком случају очекујем још једну победу - кратко је казала Слађана Дрезгић, тренер Војводине.
Г. Маленовић