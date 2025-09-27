НОВОСАЂАНКЕ КРЕНУЛЕ У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Ватерполисткиње Воше убедљиве против Палилуле, следи црвено-бели дерби у Новом Саду
27.09.2025. 16:13 16:17
Ватерполисткиње Војводине почеле су нову сезону убедљивом победом над Палилулом резултатом 20:6 у првом колу домаћег првенства.
Црвено-беле су биле доминантне у свом базену на Сланој бари и сигурним корак су кренуле у одбрану титуле.
Изабранице тренера Слађане Дрезгић оправдале су улогу фаворита и надиграле су гошће из Београда. Најефикаснија је била Милица Моћан са пет голова, три је дана Јулија Савченко, по два Јана Пејић, Ирина Амлиаева и Милана Попов, док су се једном у стрелце уписале Лукић, Ковачевић, Дамњановић, Шегуља и Ћорда.
Већ у среду, у 17 часова Новосађанке дочекују у црвено-белом дербију Звезду, такође на Сланој бари. Војводина је у групи А у којој је још и други вечити ривал, Партизан.