ЗВЕЗДА ЗАДРЖАЛА НАЈМЛАЂЕГ ДЕБИТАНТА: Радановић на Маракани до 2028. године
Млади фудбалски голман Саво Радановић продужио је уговор са Црвеном звездом до 2028. године, саопштио је београдски клуб.
Радановић је рођен 28. фебруара 2009. у Требињу, а прошле сезоне је на утакмици против ИМТ-а постао најмлађи дебитант у историји Црвене звезде и Суперлиге Србије са 16 година и два дана.
– У Омладинску школу Црвене звезде је стигао као један од најталентованијих младих голмана. Током 2024. године високи чувар мреже је добио прилику на великој сцени, када је на наступио у Омладинској Лиги шампиона против Монака и показао да је прави залог за будућност Црвене звезде. На голу омладинске селекције је стајао на мечевима против Штутгарта, Милана, као и у дуелу са Барселоном, када се истакао сјајним одбранама и био најмлађи играч на терену са само 15 година – објављено је на сајту клуба.
Млади голман је изјавио да му значи поверење које му је указала Црвена звезда.
– Значи ми поверење које ми је указао највећи клуб на Балкану. То ми даје потребно самопоуздање и захвалан сам на пруженој прилици. Велика ми је част што сам најмлађи дебитант у историји клуба, а у исто време то је и позитиван притисак да указано поверење у наредним годинама оправдам – рекао је Радановић.
Он је навео да му старије колеге дају прегршт савета и да се труди да их све усвоји и напредује.
– Тренирам са голманима првог тима већ дужи временски период. Матеус, Глазер и Гутеша, сви смо пре свега сјајни пријатељи и стално смо у контакту. Простор за напредак видим у свим сегментима, како фудбалским, тако и менталним. Значе ми минути у дресу Графичара, пружају ми сениорско искуство, које ретко ко може да стекне у мојим годинама, те хвала свима на указаној шанси, надам се да ћу је оправдати – додао је.