СРБИЈА ДОМАЋИН ЕП У 3Д СТРЕЛИЧАРСТВУ: Наши у најјачем саставу, смеши се и медаља на Дивчибарама
Србија, тачније Дивчибаре, наредних дана биће домаћин Европског првенства у 3Д стреличарству, које почиње у понедељак.
Необична дисциплина за стандардне познаваоце – посебна дисциплина у стреличарству где се гађа у 3Д мете које су у облику животиња.
Мете су у природној величини животиња и распоређене су у природном окружењу у шуми, на ливади или на брду. Стреличари ходају стазом и гађају мете са различитих даљина и углова, често без да унапред знају тачну удаљеност. Поенима се бодују погоци, број поена зависи од тога где је стрела погодила мету. Срце и витална зона, тела доноси више поена.
У суштини, 3Д стреличарство је симулација лова луком, али без стварног лова, све се ради са вештачким метама.
Преко 220 такмичара са свих страна Старог континента биће присутни на српској лепотици следеће недеље и бориће се за медаље у неколико дисциплина. Ни наши стреличари, који ће наступити у рекордном броју на овом првенству, нису без изгледа да освоје одличје на Првенству Европе.
Србија ће имати 17 такмичара, предводник српског тима је Александар Вишекруна а многи наши репрезентативци су већ имали добре наступе на међународној сцени у овој дисциплине. Пре свега на Светском првенству у Мокрицама, у Словенији, прошле године где су остварили више него запажене резултате. Тада је својено је једно шесто, једно седмо и једно осмо место у три различите дисциплине, па се с правом наши учесници надају барем једној медаљи на предстојећем Европском првенству које почиње у понедељак на Дивчибарама.
– На европском шампионату у Србији наступићемо у најјачем саставу и надамо се медаљи. Поред тога што смо у Словенији пре годину дана били прилично успешни, ми већ годину и по дана вредно припремамо за ово такмичење. Ангажовали смо тренера из Словеније Маријана Подржаја који је радио све ово време са репрезентативцима Србије тако да имамо довољно разлога да будемо оптимисти и да се надамо медаљи у појединачној конкуренцији док од екипа очекујем да буду близу,а ако не и на самом подијуму. Без обзира што је конкуренција на првенству никад јача, долазе такмичари из 24 земље, међу њима има актуеалних европских и светских шампиона, ми верујемо у наше стреличаре и надамо се медаљи – рекао нам је Слободан Павловић, председник Стреличарског савеза Србије.
У првом делу шампионата биће на програм квалификације у појединачној и екипној конкуренцији у четири различита стреличарска стила, сложени лук, голи лук, дуги лук и традиционални лук. , док ће наредног викенда на потезу Титов Гај бити одржана финала и тај део ће бити отворен за јавност, тачније, публика ће моћи да присуствује финалним борбама. Више о само догађају и резулатима са овог атрактивног такмичења можете пронаћи на друштвеним мрежама Стреличарског савез Србије.