ОТПУСТИЛИ ТРЕНЕРА И ДОВЕЛИ НОВОГ ЗА ЈЕДАН ДАН: „Чекићари“ под новим вођством
Португалски стручњак Нуно Еспирито Санто нови је тренер фудбалера Вест Хема, саопштено је из лондонског клуба.
Како је саопштено, 51-годишњи стручњак је са челницима "чекићара" потписао уговор до јуна 2028. године.
Еспириту Санту ће Вест Хем бити четврти клуб из Премијер лиге који ће предводити са клупе. До недавно је био тренер Нотингем Фореста, а водио је и Тотенхем и Вулверхемптон.
На клупи Вест Хема је наследио данас смењеног Грема Потера од кога је као тренер Нотингем Фореста изгубио резултатом 0:3 код куће пре мање од месец дана.
Вест Хем се налази на претпоследњем, 19. месту на табели Премијер лиге са само три бода, а у понедељак ће гостовати Евертону у шестом колу, кад је нови тренер дебитовати на клупи.
Потер (50) је у јануару ове године преузео Вест Хем и на 25 утакмица у свим такмичењима забележио је шест победа, пет ремија и 14 пораза.
– Резултати и игре током друге половине прошле сезоне и почетка сезоне 2025/26 нису испунили очекивања, а Управни одбор сматра да је промена неопходна како би се што пре побољшала позиција клуба у Премијер лиги. Управни одбор жели да захвали Грејему и његовом стручном штабу на напорном раду током времена проведеног у Вест Хему и жели им много успеха у будућности – наводи се на сајту клуба.
Енглески тренер је током каријере радио још и у Естерсунду, Свонсију, Брајтону и Челсију.