(УЖИВО) ВОЈВОДИНА ГУБИ НА ПОЛУВРЕМЕНУ: Панчеви воде на „Карађорђу“
Фудбалери Војводине од 19.30 часова на „Карађорђу“ дочекују панчевачки Железничар у 10. колу Суперлиге Србије.
45' Крај првог полувремена
Војводина је на почетку имала иницијативу, али се Железничар тргнуо некон 20. минута и када је престао да се брани показао је да може да буде опасан. То му се исплатило у 27. минуту голом Карикарија.
39' Велика шанса гостију
Карикари се још једном нашао у сличној ситуацији као она која је претходила првог голу, али је шут био слабији. Нападају гости пред крај првог полувремена и траже пут ка још једном поготку.
27' Воша губи
Карикари се одлично снашао, лепо се окренуо када је примио лопту и шутирао малтене без гледања. Пре тога су гости претили, а сада им се исплатила иницијатива.
25' Озбиљна прилика Панчеваца
Ђуричић је на крају шутирао, али је голман Росић одбранио, а овоме је претходила лепа акција Панчеваца, коју је почео Џаспер још на својој половини терена. Гости су показали да могу да буду опасни.
20' Николић на земљи
Након дуела у скоку са Џаспером, Лазар Николић је добио ударац у леђа и остао је да лежи на земљи. Реаговао је медицински тим Воше и Николић је остао у игри.
15' Покушај гостију
Куљанин је добро прошао кроз одбрану Воше, шутирао лепо, али није имао саиграча који би прихватио лопту пред голом домаћина, па је голман Новосађана зауставио овај напад.
5' Воша напада
Домаћи су кренули у јаку офанзиву. У 5. минуту имао је Ранђеловић један на један са голманом ривала, али је судија свирао офсајд.
1' Утакмица је почела
Војводина иде на нову победу, Панчевци желе крај црног низа.
УОЧИ УТАКМИЦЕ
Новосађани су у претходном колу у Новом Пазару доживели први пораз ове сезоне у домаћем првенству и сада желе да се врате и победнички ритам.
Екипа Мирослава Тањге је трећа на табели са пет тријумфа, два ремија и једним неуспехом.
С друге стране Железничар је у црној серији и у последње три утакмице не зна за победу. Након ремија са Спартаком, уследила су два пораза и тренутно је девети на табели (3-3-3).