У СОМБОРУ УСКОРО РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА Ево на којим локацијама у граду ће то бити могуће
Због броја бициклиста на својим улицама, Сомбор слови као српски Пекинг, али тек ових дана локална самоуправа се укључила у тренд да се посетиоцима овог града омогући да га обиђу на изнајмљеним бициклима.
Градско веће је прихватило предлог Плана локација за постављање спортских и рекреативних бицикала и лаких електричних возила.
План предвиђа пет локација на којима ће бити могуће изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и лаких електричних возила, а свака локација биће визуелно назначена одговарајућом бојом и информативном таблом и то на површини димензија 4,8×1,6 метара, где ће се налазити по осам еколошких возила. На тим локацијама ће моћи да се изнајми бицикл или електрични тротинет за обилазак града. Са овом праксом је, према доступним подацима као први град у Србији, започео Нови Сад 2011. године, када је одређено такође пет локација са обезбеђених 125 бициклова опремљених корпом, катанцем за закључавање и кључем за подешавања седишта и управљача. Цео посао је био поверен тамошњем Јавном предузећу „Паркинг сервис“, које је цео приход од изнајмљивања двоточкаша преусмеравала у хуманитарне сврхе.
Почетком целог овог пројекта цена најма двоточкаша је била готово симболична, па се тако уз обавезну кауцију од 500 динара, један сат најма плаћао свега 20 динара, док је дневно изнајмљивање стајало 100 динара, при чему је ономе ко изнајмљује бицикл издавана и приступна чип картица, како би се знало ко сноси одговорност за изнајмљено возило у граду који има највећи број бициклистичких стаза у држави. Да ли ће слична организација пројекта изнајмљивања бицикала и евентуално електричних тортинета бити пресликана и у Сомбору или ће се цео пројекат реализовати као вид јавно приватног партнерства, остаје да се види.