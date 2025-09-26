Дуел се игра у Зајечару
НА ОВО НЕ МОГУ ДА УТИЧЕМ – Тренер Партизана о спорној одлуци „романтичара“: Да не буде тензије ван терена
Фудбалери Партизана ће у суботу од 18.30 часова у Зајечару гостовати ОФК Београду у мечу 10. кола Суперлиге.
ОФК Београд је изненада преместио домаћинство из Старе Пазове у Зајечар, само за утакмицу против Партизана.
– То је ствар на коју не могу да утичем. Засметало нам је што се промена десила баш на дан дербија. Ми смо једина екипа која ће путовати тамо, а кад боље размислите, сама чињеница да ОФК Београд игра као домаћин у Зајечару говори довољно – рекао је тренер Партизана Срђан Благојевић.
Тренер црно-белих је нагласио да његов тим чека дуг и тежак пут до Зајечара, али и да у Партизану постоји велики мотив да се са утакмице врате у позитивном расположењу.
– Они који су у фудбалу знају колико је тешко враћати се са дугог пута после лошег резултата. На нама је да дамо све од себе да се то не деси. Мотива нам не недостаје, не само због изненадно наметнутог пута, већ и због тога што смо анализом вечитог дербија закључили да смо били равноправни Звезди, а у многим параметрима и бољи. Тужни смо због резултата, али нисмо уздрмани и имамо осећај да можемо да се носимо са свим ривалима у лиги – навео је тренер Партизана.
Благојевић је указао на квалитет екипе "романтичара".
– Тим ОФК Београда је заиста добро селектиран, са великим индивидуалним квалитетом и доста играча који су прошли кроз Црвену звезду. То је екипа која је већ показала снагу, добили су ТСЦ, Чукарички и Железничар. Сигуран сам да нас чека неизвесна утакмица, са доста набоја. ОФК Београд има осам странаца више од Партизана и то већ довољно говори о квалитету. Ипак, волео бих да не буде тензије ван терена, већ да доминира спортски амбијент. Њима не мањка мотива, а нама посебно значи подршка наших навијача и позитиван коментар упркос поразу у дербију. То значи нашим младим момцима. Гробари су привржени и желе да помогну екипи – закључио је Благојевић.