У СУСРЕТ ФРУШКА ГОРА ОПЕНУ: Отворене пријаве за 13. издање трке на Главици
Атлетско-рекреативни клуб „Фрушка гора” из Новог Сада 2. новембра организује 13. Отворено првенство Фрушке горе у планинском трчању које ће се одржати на локалитету Главица, код планинарског дома „Занатлија”, у 11.30 часова.
Манифестација у програму има две трке – Мала трка је дужине 6 километара, што износи један круг, а Велика трка дужине два круга, односно 12 километара.
Пријаве су отворене и трају до понедељка, 27. октобра до 15.59 сати, искључиво преко портала трка.рс.
– Отворено првенство Фрушке горе у планинском трчању, са шаљивим називом, је настало као рођенданска трка нашег члана и једног од оснивача клуба Бошка Ступара и одржало се до данас па је тако пред нама тринаесто издање. Трчање по планини је посебан вид тркачког мазохизма у ком наши тркачи баш уживају. Блато са патика и опреме опере машина за веш, а осмехе на лицима након успешно завршене, не баш лаке трке, не може нико обрисати – истичу из АРК „Фрушка гора“, који је основан 2008. с циљем да популаризује рекреативно трчање.
О Атлетско-рекреативном клубу „Фрушка Гора”
Клуб организује и чувени Ноћни маратон, који је ове године прославио 16 година постојања, као и Рециклажни маратон, који ће 7. децембра бити одржан 13. пут.
– Циљ клуба је, пре свега, популаризација рекреативног трчања, због чега је и основан. Главна сврха трка које организујемо је промовисање спорта као здравог начина живота и наглашавање да се спортом могу бавити сви, да није резервисан само за врхунске спортисте. На трци са неколико стотина тркача има места само за троје на постољу. Међутим, поента је да се сви осећају као победници, јер они то и јесу пошто су победили сами себе. Стога сви и добијају финишерске медаље. Мислимо да смо у намери да популаришемо трчање, и спорт генерално, успели, јер је данас број рекреативних тркача веома порастао. Оно што је порасло јесте и број трка. Данашњи календар сваког тркача преплављен је тркама где они треба да одлуче на којима ће учествовати. Ми се трудимо да на нашим тркама понудимо нешто што је другачије – наводе из клуба.